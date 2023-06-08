اجتماعات أمنية ماراطونية تستبق قمة الوداد و الأهلي في نهائي العصبة

2023-06-08 / 17:28
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هبة بريس ـ رياضة

عقدت مصالح الأمن بولاية أمن الدار البيضاء طيلة الأيام الماضية اجتماعات مطولة مع كافة المتداخلين في تنظيم إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية التي ستجمع بين ممثل كرة القدم المغربية الوداد الرياضي و خصمه المصري الأهلي القاهري.

و وضعت ولاية أمن الدار البيضاء خطة أمنية محكمة تنطلق قبل موعد اللقاء بأيام، لتأمين محيط الملعب و السهر على توفير كل الضمانات الأمنية حتى يمر هذا الحدث الرياضي الكبير في أحسن الظروف.

و كانت إدارة الوداد حاضرة في الاجتماعات الأمنية التنسيقية رفقة ممثلين من فصيل “الوينرز” و الذي تم الترخيص لبعض من منتسبيه حسب عدد من المصادر بالدخول صبيحة المباراة للملعب قصد إعداد ما يلزم من لوحات كوليغرافية في المدرجات.

هذا و يتوقع أن يحضر لنهائي العصبة القارية، الذي سيجرى بشبابيك مغلقة، العديد من الشخصيات في مقدمتهم باتريس موتسيبي رئيس الكاف.

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