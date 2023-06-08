DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Fans of Morocco during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Morocco and Portugal at Al Thumama Stadium on December 10, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

شغف المغاربة بأسود الأطلس ينعش السوق السوداء بعد نفاذ التذاكر في وقت قياسي

2023-06-08 / 16:14
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هبة بريس _ الدار البيضاء

نفذت دفعات التذاكر التي طرحتها اللجنة المنظمة لودية المنتخب الوطني المغربي و نظيره من الرأس الأخضر و التي سيحتضنها مجمع مولاي عبد الله بالرباط في وقت قياسي.

و منذ الدقائق الأولى لطرح التذاكر في الموقع الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شهدت المنصة إقبالا كبيرا أدى لضغط غير مسبوق تسبب في طول انتظار الطابور الافتراضي لاقتناء تذكرة.

و لم يتمكن عدد كبير من عشاق كتيبة وليد الركراكي من اغتنام التذكرة بعد أن نفذت في وقت قياسي، مما أنعش السوق السوداء التي تحولت لقبلة للباحثين عن تذاكر المباراة.

و لجأ بعض الأشخاص لوضع تذاكر في منصات البيع و الشراء الإلكترونية بأثمنة مضاعفة، مستغلين شغف الجمهور المغربي و عشقه للأسود لاغتنام الفرصة و تحقيق مكاسب مادية بطرق غير شرعية.

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