شغف المغاربة بأسود الأطلس ينعش السوق السوداء بعد نفاذ التذاكر في وقت قياسي
هبة بريس _ الدار البيضاء
نفذت دفعات التذاكر التي طرحتها اللجنة المنظمة لودية المنتخب الوطني المغربي و نظيره من الرأس الأخضر و التي سيحتضنها مجمع مولاي عبد الله بالرباط في وقت قياسي.
و منذ الدقائق الأولى لطرح التذاكر في الموقع الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شهدت المنصة إقبالا كبيرا أدى لضغط غير مسبوق تسبب في طول انتظار الطابور الافتراضي لاقتناء تذكرة.
و لم يتمكن عدد كبير من عشاق كتيبة وليد الركراكي من اغتنام التذكرة بعد أن نفذت في وقت قياسي، مما أنعش السوق السوداء التي تحولت لقبلة للباحثين عن تذاكر المباراة.
و لجأ بعض الأشخاص لوضع تذاكر في منصات البيع و الشراء الإلكترونية بأثمنة مضاعفة، مستغلين شغف الجمهور المغربي و عشقه للأسود لاغتنام الفرصة و تحقيق مكاسب مادية بطرق غير شرعية.
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6 تعليقات
سبحان الله
الحمد لله
مغربي وافتخر
مربوحة ان شاء الله
يما مغرب
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا