شغف المغاربة بأسود الأطلس ينعش السوق السوداء بعد نفاذ التذاكر في وقت قياسي

هبة بريس _ الدار البيضاء

نفذت دفعات التذاكر التي طرحتها اللجنة المنظمة لودية المنتخب الوطني المغربي و نظيره من الرأس الأخضر و التي سيحتضنها مجمع مولاي عبد الله بالرباط في وقت قياسي.

و منذ الدقائق الأولى لطرح التذاكر في الموقع الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شهدت المنصة إقبالا كبيرا أدى لضغط غير مسبوق تسبب في طول انتظار الطابور الافتراضي لاقتناء تذكرة.

و لم يتمكن عدد كبير من عشاق كتيبة وليد الركراكي من اغتنام التذكرة بعد أن نفذت في وقت قياسي، مما أنعش السوق السوداء التي تحولت لقبلة للباحثين عن تذاكر المباراة.

و لجأ بعض الأشخاص لوضع تذاكر في منصات البيع و الشراء الإلكترونية بأثمنة مضاعفة، مستغلين شغف الجمهور المغربي و عشقه للأسود لاغتنام الفرصة و تحقيق مكاسب مادية بطرق غير شرعية.

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