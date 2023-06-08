رئيس الكنيست الإسرائيلي: “التاريخ يشهد أن الصحراء مغربية”

هبة بريس - الرباط

اعترف أمير أوحانا رئيس الكنسيت الإسرائيلي، اليوم الخميس 08 يونيو في الرباط، بمغربية الصحراء.

وقال رئيس الكنيست الاسرائيلي في تصريح أعقب اجتماعه برئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، “التاريخ يشهد على أن الصحراء مغربية.. وستظل كذلك”.

وأضاف أوحانا، أن الحكومة الاسرائيلية ستتخذ قراراها بخصوص مغربية الصحراء في وقت قريب، مؤكدًا على أن المباحثات التي انطلقت بخصوص ذلك تسير إلى الأمام.

وتابع قائلا “يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء إسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولم يفوت المسؤول الاسرائيلي التعبير عن سعادته بزيارة المغرب، قبل أن يشكر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ويشيد برؤية وقيادة الملك محمد السادس.

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