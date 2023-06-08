بعد توفير الأضاحي …”المضاربين” في قلب إهتمام الحكومة والمستهلك

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتوالى الايام مع إقتراب مناسبة عيد الاضحى المبارك، وتتوالى معها الأحداث تباعا، فبعد النقاش الذي دام عدة أسابيع حول وفرة القطيع الكافي لهذه المناسبة الدينية، إشتغلت الحكومة ووزارة الفلاحة والقطاعات التابعة لها، من أجل العمل على توفيره في الاسواق، ليبدأ النقاش من جديد حول السعر والاجراءات المتعلقة بالعملية، وهي فعلا حوافز ” مغرية” قدمت للمستوردين، من أجل البحث في اسواق خارجية لجلب القطيع الكافي، بعد أن قدمت الحكومة دعما إضافي قدر ب 500 درهم لكل رأس غنم مستورد من الخارج، مع تحفيزات الاعفاء من الرسوم، وبالرغم من ضبابية سؤال من هم ” المستوردين” ؟؟. استمر النقاش في البرلمان بشكل كبير، على الثمن المرجعي الذي ممكن ان يباع به هذا القطيع في الاسواق، وهل هناك أسواق محددة قد يتعرف عليها المواطن، لكي لا يسقط المواطن في يد ” المضاربين او الشناقة” وهل هناك اجراءات قد اتخذت في هذا الامر.

– كيف يمكن لمصالح الدولة حماية جيوب المواطنين من بطش ” الشناقة”

تشير بعض المعلومات انه لحدود الان، لم تجالس الحكومة وزارة الداخلية، من أجل التداول في شأن كيفية حماية الاسواق من ” الشناقة” أو كيفية الحفاظ على اموال الدعم المقدمة وهي طبعا من المال العام، من أجل أن تعمل وزارة الداخلية عبر المصالح التابعة لها او التنسيق مع مصالح أخرى، من أجل وضع استراتيجية وطنية إستعدادا لهذه المناسبة الدينية، خصوصا أن كل تلك الإجراءات الممكن استخدامها، سوف تحمي بدون شك ” الكسابة” وكذلك معهم ” المستهلك” وتوفير أجواء إيجابية بالاسوق، تتيح للمواطن شراء الأضحية بحسب قدرته الشرائية .

الان لازالت عدة إجراءات لم يتم التداول فيها، من ضمنها هل سوف توجد نقط بيع معينة عبر التراب الوطني، يمكن ان يصرف فيها القطيع المستورد؟؟. وكيف يمكن للمواطن التعرف على القطيع المستورد من أجل تحقيق استفادته من الدعم الحكومي الذي وجه للمستوردين؟؟.

هل سيتم خلق لجن عبر الأقاليم والعمالات من مختلف القطاعات، تزور الاسواق وتراقب المحلات التجارية التي سوف تتواجد بها القطيع ” المستورد او المحلي” .

– حماية المستهلك تطالب بـ”تسقيف” أسعار الأضاحي وتحذر من “الشناقة”.

وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرا إلى “الشناقة” من التلاعب بأسعار الأضاحي خلال مناسبة عيد الأضحى، موضحة أن الحكومة قدمت دعما للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها مؤخرا، أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يفرض “تسقيف الأسعار” في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة، التي تميزت بغلاء المعيشة، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة.

وأكدت أن “ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له”، مبرزة أن ذلك “يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات”.

وتابعت أن “الحكومة منحت للمهنيين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا إسبانيا ورومانيا والبرتغال”، وهو ما يفرض مراقبة الأسعار لأن الأمر يتعلق بدعم حكومي رسمي، وفق تعبيره.

وأوضحت أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية.

ودعت الجمعية، السلطات العمومية إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي حتى يكون المستهلك على دراية بالأثمان، مشددة على أن الحكومة مطالبة أيضا بدعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي رغم تبعات الجفاف.

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