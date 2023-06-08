بايتاس: “الحكومة أخرجت قانون العقوبات البديلة بشجاعة وجرأة في وقت قصير”

2023-06-08 / 13:56
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هبة بريس - لبنى ابروك

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة ب”القانون الثوري”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “كثيرا ما كنا نسمع عن قانون العقوبات البديلة، وهذه الحكومة كانت لديها الجرأة والشجاعة والقدرة لإخراجه في وقت قصير.”

وأضاف “الحكومة تشرف اليوم على هذه المرحلة الجديدة وتقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة تحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.”

وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذه الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبرالمنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها، وذلك بهدف تخفيض الساكنة السجنية، ولتعزيز من صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الانسان ولاعطاء فرصة للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة للاندماج في المجتمع”.

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‫2 تعليقات

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ وما اكترهم ضحاياه:

    ومرة أخرى نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الإهانة الدين الحق بنا بكل كن الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

  2. نعم وفقا لمنطق (كور واعطي لعور) يتم التعجيل بقانون العقوبات البديلة لكن التساؤل الدي يطرح نفسه هو مدى ملائمة هدا القانون للمجتمع، أنا في نظري هو فقط محا لة للتخفيف من اكتظاظ السجون ليس إلا.

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