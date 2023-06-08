امتحان المحاماة.. بايتاس: مؤسسة الوسيط قامت بعمل كبير جدا

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الإعلان عن تنظيم مباراة للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذا الموضوع عرف تدخل مؤسسة دستورية وهي مؤسسة الوسيط والتي قامت بعمل كبير جدا على مستوى الوساطة وتتبع هذا الملف ودراسة مختلف النقط التي أثارها، واقترحت مجموعة من المقترحات.”

وأضاف بايتاس أن “السيد رئيس الحكومة أخذ علما بهذه الملاحظات وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي، مضيفا أن وزارة العدل بدورها تفاعلت مع مختلف التوصيات التي تضمنها التقرير.”

وعلى هذا المستوى، يضيف ذات المتحدث، الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات، لكن الوزارة الوصية لديها فضاءات النقاش والحوارات مع مختلف المتدخلين، والحوار مفتوح في هذا الملف. يؤكد بايتاس

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