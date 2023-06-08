بسبب الديون.. طرح صحيفة “ذي تلغراف” البريطانية للبيع

هبة بريس - وكالات

أعلن مصرف “بنك أوف سكوتلاند”، الأربعاء، أن صحيفة “ذي تلغراف” البريطانية اليومية وطبعتها الصادرة يوم الأحد “صنداي تلغراف” ومجلة “ذي سبيكتايتور” ستطرح للبيع، بسبب تخلف شركتها الأم عن تسديد ديون متوجبة عليها.

وأوضح “بنك أوف سكوتلاند” الذي تدين له المجموعة أنه لم يكن يملك “خيارا سوى تعيين حراس قضائيين لشركة بي يو كيه ليمتد” التي تدير مجموعة “تلغراف ميديا غروب” المملوكة لعائلة باركلي الثرية، “بسبب الديون المتوجبة عليها وفي غياب أي إشارة إلى إمكانية السداد”.

وشدد “بنك أوف سكوتلاند” إلى أن هذه الخطوة هي “الخيار الأخير” بسبب عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة لسداد الديون.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حجم الدين يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني (1,24 مليار دولار).

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي اللذان توفيا عام 2021، منشورات مجموعة “تلغراف” سنة 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (840 مليون دولار).

ويملك الشقيقان إمبراطورية شاسعة بدأت بالفنادق وتوسعت لتشمل البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.

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