المجلس الرئاسي الليبي يثمن نتائج اجتماعات لجنة 6+6

2023-06-08 / 11:58
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هبة بريس

أعرب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية، المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة.

وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: “نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6، بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية، للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأضاف البيان: “في الوقت نفسه، ندعو جميع المؤسسات ذات الصلة والقوى الوطنية إلى الاستشارة الواسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، بهدف ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة تضمن قبول نتائجها”.

وأمس الأربعاء، أعلنت لجنة 6+6 التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

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