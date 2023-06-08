صورة تعبيرية

إعتقال مسؤول عسكري بالمنطقة الجنوبية بعد وفاة ” مهندسة ” كانت برفقته

2023-06-08 / 14:08
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تجري الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، تحقيقات بخصوص وفاة ” مهندسة دولة ” 38 عام، دخلت الاحد الماضي في وضعية حرجة الى مستعجلات المدينة، بعدما كان برفقتها مسؤول عسكري بالمنطقة الجنوبية، وبعد سؤاله من طرف الاطباء بقسم المستعجلات، عن الوضعية الصحية للفتاة، اخبرهم انها انها اغمي عليها بسبب تسمم غذائي، لكن وجود جروح وكدمات جعل الطاقم الطبي يخبر السلطات الأمنية، التي حلت الى المكان، وقامت باعتقال ” الكومندار ” بتعليمات من النيابة العامة.

ولازلت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، مستمرة خصوصا بعد صدور تقرير الطب الشرعي على جثة الضحية، أفاد بأن جسدها يحمل جروح خطيرة بمناطق حساسة من جسمها، وتلميح بأن الهالكة قد تعرضت لتعنيف شديد .

وأكدت مصادر الجريدة، أنه فور اطلاع الوكيل العام للملك بالقنيطرة، على نتائج التشريح الطبي، أمر باعتقال شخصان أحدهما إطار عسكري ، للتحقيق معهم في علاقتهم ب ” الهالكة” .

وكان ” الكومندار” قد اعترف في بداية الاستماع له، عن وجود علاقة دامت أشهرا جمعته بالهالكة، وأنها اصيبت بتسمم غذائي، مما دفعه الى نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات.

في حين القضية الان مفتوحة على عدة إحتمالات يجري التحقيق بشأنها لمعرفة كل الملابسات وراءها .

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‫13 تعليقات

  6. هناك العديد من المسؤولين المدنيين والعسكرين طغاة فوق القانون ويجب ردعهم …

  7. ان ثبة في التحقيق انه له علاقة بي موتها لابد من عقوبته لايوجد لدينا والحمدلله فلان ابن فلان او صاحب منصب فالجميع يعاقب عند فعلته ونحن في وطن العدالة وطن يجمعنا فيه كلمة التوحيد الله الوطن الملك

  10. ان لله وان اليه راجعون كتر العنف في حياتنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة من الله تعالى

  11. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اصبح القتل منتشرا بكثرة في المجمتع..

  13. كل نفس دائقة الموت ولابد من حقيقتها ان تكشف والله اعلم بما مرت به وحقها عند الله

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