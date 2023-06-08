إعتقال مسؤول عسكري بالمنطقة الجنوبية بعد وفاة ” مهندسة ” كانت برفقته
تجري الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، تحقيقات بخصوص وفاة ” مهندسة دولة ” 38 عام، دخلت الاحد الماضي في وضعية حرجة الى مستعجلات المدينة، بعدما كان برفقتها مسؤول عسكري بالمنطقة الجنوبية، وبعد سؤاله من طرف الاطباء بقسم المستعجلات، عن الوضعية الصحية للفتاة، اخبرهم انها انها اغمي عليها بسبب تسمم غذائي، لكن وجود جروح وكدمات جعل الطاقم الطبي يخبر السلطات الأمنية، التي حلت الى المكان، وقامت باعتقال ” الكومندار ” بتعليمات من النيابة العامة.
ولازلت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، مستمرة خصوصا بعد صدور تقرير الطب الشرعي على جثة الضحية، أفاد بأن جسدها يحمل جروح خطيرة بمناطق حساسة من جسمها، وتلميح بأن الهالكة قد تعرضت لتعنيف شديد .
وأكدت مصادر الجريدة، أنه فور اطلاع الوكيل العام للملك بالقنيطرة، على نتائج التشريح الطبي، أمر باعتقال شخصان أحدهما إطار عسكري ، للتحقيق معهم في علاقتهم ب ” الهالكة” .
وكان ” الكومندار” قد اعترف في بداية الاستماع له، عن وجود علاقة دامت أشهرا جمعته بالهالكة، وأنها اصيبت بتسمم غذائي، مما دفعه الى نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات.
في حين القضية الان مفتوحة على عدة إحتمالات يجري التحقيق بشأنها لمعرفة كل الملابسات وراءها .
13 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم لم نعد نسمع او نقرا ما يفرح قلوبنا
يجب ان يطبق القانون على الجميع وانتهى الكلام..
بعد ظهور النتائج يجب أن يودع السجن المسؤول العسكري ..
شكرا للشرطة القضائية وشكرا للقضاء على تطبيق القانون..
القانون فوق الجميع. والكومندار سيذهب الى السجن..
هناك العديد من المسؤولين المدنيين والعسكرين طغاة فوق القانون ويجب ردعهم …
ان ثبة في التحقيق انه له علاقة بي موتها لابد من عقوبته لايوجد لدينا والحمدلله فلان ابن فلان او صاحب منصب فالجميع يعاقب عند فعلته ونحن في وطن العدالة وطن يجمعنا فيه كلمة التوحيد الله الوطن الملك
على المحكمة أن تشدد العقوبة السجنية عليه ليكون عبرة لغيره من المسؤولين..
شكرا للقضاء على نزاهته ..
ان لله وان اليه راجعون كتر العنف في حياتنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة من الله تعالى
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اصبح القتل منتشرا بكثرة في المجمتع..
نتمنى له الإعدام او المؤبد ..
كل نفس دائقة الموت ولابد من حقيقتها ان تكشف والله اعلم بما مرت به وحقها عند الله