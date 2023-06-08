ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-06-08 / 10:57
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 5200 قرص مخدر، من بينها 600 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و4600 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫18 تعليقات

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.من المسؤول عن تدفق هاته الاقراص المخدرة الى المجتمع والدطمغرب..

  9. نتمنى ان يوضع حد لهاته الخروقات التي تقع في المجتمع من ترويج المخدرات والكحول والاقراص الهلوسة…

  14. نتمنى من عناصر الشرطة القضائية القبض على الرؤوس الكبيرة لي ترويج هذه المواد السامة

  15. هؤولاء صبق لهم ان كانو اصحاب صوابق فلابد من معاقبتهم بدون رحمة ولا شفقة هم اصلا لم يشفقو علا شبابنا

  16. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفيم يتاجرون فيه من مواد مهلكة ومخربة للعقول والصحة

  17. الله يخود فيهم الحق والله ينتقم منهم منسمحولهم لادنيا ولا آخرة بنادم عايش بلا دمير

  18. نسال الله ان يبارك ويحفظ لنا الامن الوطني المراقب لهذا الوطن من هؤلاء الموجرمين الموروجين لهذه المخدرات السامة

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