مصرع شخصين وإصابة أخرين في انهيار معمل للنسيج بتيط مليل
هبة بريس
أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بليغة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، 08 يونيو 2023، إثر انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج كائنة بالمنطقة الصناعية رقم 152 بجماعة تيط مليل.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية ومباشرة عمليات التدخل، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى مديونة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص آخرين مازالوا عالقين تحت الأنقاض.
وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث.
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10 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
ارباب المقاولات هم من يتحملون خسائر الأرواح التي تشتغل بدون توفر السلامة الصحية ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
نتمنى ان تكون هناك ظروف العمل جيدة من أجل سلامة العاملين بها..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم واغفر لهم..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم اغفر لهم يارب العالمين..
اليد العاملة تشتغل في ظروف غامضة. ونتمنى ان يفروا لهم ارباب عملهم الظروف المناسبة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلهم من أهل الجنة ..