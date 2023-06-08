فرنسا.. مسلح يهاجم 7 أشخاص ب”سكين” في حديقة عامة

هبة بريس - وكالات

عم الهلع في مدينة أنسي الفرنسية، بعد أن هاجم رجل عددا من الأشخاص.

وأفادت وسائل إعلام، أن رجلا مسلحا ب”سلاح أبيض” هاجم 7 أشخاص بينهم 6 أطفال معظمهم في الثالثة من العمر، اليوم الخميس، في حديقة عامة بمدينة آنسي.

كما أوضح أن عدد من المصابين الصغار في حالة حرجة، مضيفا أن الشرطة أوقفت المعتدي.

في حين كشفت بعض المصادر أنه عثر مع المعتدي على أوراق ثبوتي تفيد بأنه طالب لجوء سوري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلا أنها أوضحت المهاجم لم يكن معروفاً بسوابق لدى الأجهزة الأمنية.

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