كأس العالم لكرة القدم السداسية: المغرب يتفوق على جورجيا

2023-06-08 / 10:10
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هبة بريس

ضمن المنتخب المغربي لكرة القدم السداسية تأهله إلى الدور الثاني برسم نهائيات كأس العالم للعبة، المقامة حاليا بمدينة ايسن بألمانيا، عقب تعادله 1-1 في المباراة التي جمعته ،مساء الاربعاء، مع نظيره الجورجي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وحافظ الفريق الوطني، عقب هذا التعادل على صدارة مجموعته، التي ضمت إلى جانب منتخب جورجيا، اسكتلندا و ايرلندا، برصيد سبع نقاط.

وكان المنتخب المغربي دشن مشاركته في نهائيات كأس العالم بفوز على منتخب اسكتلندا (7-2)، ثم تفوق على منتخب إيرلندا (4-2).

وستواجه العناصر الوطنية في مباراتها المقبلة المنتخب العماني، وذلم يوم الخميس 08 يونيو.

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‫2 تعليقات

  2. عنوان لاعلاقة بالمقالة: يتفوق على جورجيا في العنوان وفي المقالة يتعادل !!!

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