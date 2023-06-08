فاس.. حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العام بمنطقة الزهور مونفلوري

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت سلطة ملحقة الزهور بمونفلوري بفاس بدءا من الساعة السادسة و النصف من صباح يوم أمس الأربعاء 07 يونيو الجاري، حملة أمنية بمؤازرة سيارتين من القوات اأمنية و ثلاث سيارات من القوات المساعدة و بتنسيق مع شركة أوزون الموكل اليها تدبير قطاع النفايات الصلبة بفاس .

هذا و في اطار الإجراءات العملية التي تتخدها السلطة المحلية للحد من الاستغلال العشوائي للملك العام من طرف الباعة الجائلين ، و بهذف إعادة تشغيل سوق الرحمة المنجز في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و تبعا للارساليات التي وجهتها السلطة المحلية لكل من :

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قصد الاخبار بالعملية الأمنية ، رئيس المنطقة الثانية للأمن قصد مؤازرة السلطة بسيارتي أمن مدعمتين بعنصرين من الشرطة القضائية. القائد الإقليمي للقوات المساعدة بفاس قصد ؤازرة السلطة بثلاث سيارات للقوات المساعدة ، والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قصد الاخبار بالخطوات المتخذة .

و قد أسفرت هذه العملية :

عن إزالة 15 نوالة

حجز 5 عربات حديدية

تكسير 45 عربة خشبية

اخلاء الساحة المحاذية لسوق الفتح من 75 بائع متجول

دعوة المستفيدين للالتحاق بسوق الرحمة

إزالة الشوائب المترتبة عن استغلال الملك العام

تنقية و كنس النفايات و إزالة مخلفات الناتجة عن عملية البيع بالتجوال

تطويق الساحة المحاذية لسوق الفتح التي تعرف تردد الباعة الجائلين الى حين بلوغ الأهداف المتوخاة.

وبهذا تكون السلطة المحلية بذات الملحقة قد أطلقت حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام.

ومكنت هذه العملية التي إستحسنت لها الساكنة من تحرير المكان المستغل من الباعة الجائلين بالمكان المذكور بصفة غير قانونية، موازاة مع حجز مجموعة من الآليات والمعدات المستعملة من طرف أصحابها داخل نطاق الملك العام مع إيداعها بالمحجز الجماعي.

لتبقى الفوضى تعم بعض المقاطعات في الملك العام بدون أي تحرك يذكر من الجهات المسؤولة.

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