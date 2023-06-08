برشلونة: “نتفهم قرار ميسي ونحترمه”

هبة بريس - وكالات

أكد نادي برشلونة الإسباني تفهمه لقرار نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي، بعدم العودة للنادي الكاتالوني، والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي مساء الأربعاء: “يوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو الجاري، أخبر خورخي ميسي، والد وممثل ليونيل، رئيس برشلونة، خوان لابورتا بقرار ليونيل الانتقال إلى إنتر ميامي… وذلك رغم تقدم برشلونة بعرض في ضوء رغبة برشلونة وليونيل ميسي في أن يرتدي اللاعب قميص الفريق مجددا”.

وأضاف البيان: “تفهم لابورتا الأمر واحترم قرار ميسي برغبته في المنافسة بمسابقة ذات متطلبات أقل بعيدا عن الأضواء والضغط الذي كان يتعرض له على مدار السنوات الماضية”.

وأشار البيان: “اتفق لابورتا وخورخي ميسي على العمل معا للترويج لحفل تكريم لائق من جانب جماهير برشلونة للاعب كان ومازال وسيظل محبوبا من قبل برشلونة”.

هذا وأعلن ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في مقابلة مع صحيفتي “موندو ديبورتيفو” و”سبورت” الإسبانيتين مساء الأربعاء.

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