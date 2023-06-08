طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تهم خلايا غير مستقرة مصحوبة برعد وبزخات مطرية متفرقة كلا من الريف ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسايس.
وستكون الأجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة والسواحل الشمالية والوسطى والريف ووالماس وهضاب الفوسفاط، مع تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية.
ومن المرتقب أيضا أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وبوسط وجنوب المملكة.
وسيتم أيضا تسجيل هبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب شرق المملكة، إلى جانب هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول المتواجدة غرب الأطلس.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول السواحل الأطلسية.
10 تعليقات
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
هذه التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في انعاش حيقنة السدود..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير..
رغم أنها جاءت متأخرة إلا أن لها اثر إيجابي على حقينة السدود..
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
نتمنى استمرار هاته التساقطات المطرية..
امطار الخير والرحمة..
على الفلاحين أخذ الحيطة والحذر من البرق والصواعق والعواصف ..