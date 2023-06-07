أكرد يتفوق على أمرابط ويتوج مع وست هام بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي

2023-06-07 / 22:03
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هبة بريس : رياضة

توج الدولي المغربي نايف أكرد بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه وست هام الإنجليزي بعد الفوز في النهائي على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لواحد، مساء اليوم الأربعاء، بملعب فورتونا أرينا ببراغ.

افتتح سعيد بنرحمة التسجيل لوست هام في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وأدرك جياكومو بونافينتورا التعادل للفيولا في الدقيقة 67، قبل أن يوقع جارود بوين هدف الفوز لوست هام في الدقيقة 90.

ولعب أكرد كأساسي من جانب وست هام وخاض دقائق المباراة كاملة، ونفس الأمر بالنسبة لمواطنه سفيان أمرابط.

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