إقليم مولاي يعقوب …الحرب على البناء العشوائي مستمر

هبة بريس _ الرباط

هبة برس – الرباط

أشرفت السلطات الإقليمية بإقليم مولاي يعقوب، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، منذ الأسابيع الماضية ، على محاربة مختلف أشكال البناء غير القانوني الذي بدأ يظهر بعد وفاة العامل السابق ” العبود ” رحمه الله الذي كان عاملا بامتياز و في المستوى المطلوب لساكنة الإقليم بمعية كاتبه العام .

وتندرج العملية في إطار مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي حيث شملت هدم عدد من البنايات العشوائية منها عبارة عن أساسات، ومستودعات غير قانونية في محاولة لتخزين محصولات زراعية مشبوهة تم بناؤها من طرف تجار البناء العشوائي

وتدخل العملية كذلك في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية بإقليم مولاي يعقوب لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي و سببه رجال سلطة حسب مصادر هبة بريس

وحسب ذات المصدر، فإن هذه الخروقات دفعت السلطات الإدارية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الجاري بها العمل، بما فيها استصدار قرارات الهدم والسهر على تنفيذها وغض النظر على شخص في القضاء بناية غير قانونية بعين بوعلي تجدر بسلطته القضائية التي منها قام بمنح شقيقين له واحد منصب عون سلطة بربة مقدم و الاخر بمنصب شيخ قروي بقيادة لمطا وهل ستفتح وزارة الداخلية تحقيقا في النازلة بايفاد لجنة من وزارة الداخلية محايدة للتحقيق في كل المشاكل المطروحة والتي يؤكد اكثر من مصدران سببها رجال السلطة و التستر عنهم سيما و الإقليم بدون منصب عامل رسمي .

وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

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