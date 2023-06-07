أزيلال: 464 شخصا يستفيدون من خدمات قافلة طبية

هبة بريس

استفاد ما مجموعه 464 شخصا من خدمات قافلة طبية لإزالة المياه الزرقاء (الجلالة)، نظمت بأزيلال، خلال الفترة من 01 إلى 5 يونيو الجاري.

وتروم هذه المبادرة في نسختها الثانية والمنظمة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، ومؤسسة الدولية البصر، تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق النائية، وتخفيف معاناة المرضى الذي يعانون من المياق الزرقا “الجلالة” من طول مواعيد الانتظار.

واستفاد في إطار هذه القافلة المنظمة بشراكة مع مجلس مجموعة الجماعات الترابية الأطلسين الكبير والمتوسط لأزيلال، والمجلس الإقليمي وفعاليات من المجتمع المدني، حوالي 2280 شخصا من فحوصات طبية في طب العيون.

وتم تعبئة طاقم طبي يضم 40 إطارا طبيا تابعين للمستشفى الإقليمي والمؤسسة الدولية البصر .

وتميزت هذا القافلة بإجراء تشخيص وتوجيه المرضى الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري وزرق العين أو ما يدعى بالـ”غلوكوما” ، وأمراض الشبكية.

كما تم توزيع نظارات لتصحيح البصر لفائدة أزيد من 750 مستفيد، بالإضافة إلى توزيع أدوية بالمجان لأزيد من 1700 شخص.

وفي هذا الإطار، قام عامل إقليم أزيلال، محمد عطفاوي، الاثنين الماضي، بزيارة تفقدية لهذه القافلة الجراحية وأيضا للمرضى المستفيدين من هذه العمليات.

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