“ميسي” يخرج عن صمته و يتحدث عن برشلونة ويكشف مستقبله

2023-06-07 / 20:35
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هبة بريس

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.

وقال ميسي لصحيفتي “دياريو سبورت” و”موندو ديبورتيفو” الإسبانيتين “لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، ليس لدي (الصفقة) مختومة بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك شيء متبقي للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك”.

وقال ميسي الحائز على 7 كرات ذهبية إنه لن يوقع لفريقه السابق نادي برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أن العرض لم يكن رسميا.

وقال أيضا إنه أنه لا يريد أن يكون سببا في استغناء النادي عن لاعبيه أو تخفيض رواتبهم لأجل التوقيع معه، وإنه يرغب في الاستمتاع بكرة القدم خارج الضغط الموجود في أوروبا.

وقال “اتخذت هذا القرار حتى لا أضطر إلى الانتظار مرة أخرى مثل ما حدث في 2021، وبعد أن حققت كل شيء بفضل الله وحصلت أخيرًا على كأس العالم، وهو ما أردته دوما، أريد الآن البحث عن شيء آخر وقليلًا من راحة البال”.

وقرر ميسي الذي قاد منتخب بلاده الأرجنتين لنيل لقب بطل العالم في مونديال قطر 2022، الالتحاق بنادي إنتر ميامي، بعد تردد أنباء، لأسابيع، عن قرب تعاقده مع نادي الهلال السعودي.

في الصدد قال “ليو” إنه قرر الابتعاد عن أوروبا بسبب ما عاناه في باريس خلال الموسمين الأخيرين ومضى مؤكدا “كان هناك عامين لم أكن سعيدًا فيهما، ولم أستمتع بنفسي، وقد أثر ذلك على حياتي الأسرية، فقد فاتني الكثير من حياة أطفالي في المدرسة”.

ثم تابع “في برشلونة كنت مهتما بهم، كنت محظوظا لأنني حققت كل شيء في كرة القدم، الأمر الذي يثير اهتمامي الآن ، هو أسرتي”.

وكان ليو اضطر إلى مغادرة برشلونة في 2021 لأسباب مالية تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، ولا يزال الفريق الكتالوني يعاني من نفس المشاكل.

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تعليق واحد

  1. برافو ميسي، حياتك الكروية انتهت وعليك الان ان تعتني باسرتك في امريكا مستقبلهم مضمون … لا تمشي وراء المال في بلاد لا حيات والا امل فيها …. كما فعل آخرون يلهفون وراء المال متجاهليين مستقبل أبنائهم.

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