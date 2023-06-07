إسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون إن مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو، يزور الرباط اليوم الأربعاء، في وقت تبحث الحكومة الإسرائيلية إعلانا محتملا بالاعتراف بسيادة المغرب على لصحرائه

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز، إن اتخاذ إسرائيل موقفا فيما يتعلق بالصحراء قد يؤدي إلى ترقية كاملة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب لتتحول بعثاتها الدبلوماسية وهي مكاتب اتصال معينة حاليا إلى سفارات مع احتمال أن يحمل المستقبل إبرام اتفاقية تجارة حرة.

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق. لكن مصدرا في حكومة نتناياهو قال إن مجلس الأمن القومي يناقش الأمر.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اجتمع اليوم الأربعاء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لكن الوزارة لم تسهب في تفاصيل.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، أمس الثلاثاء، إن وزارتي الخارجية الإسرائيلية والمغربية يناقشان مسألة الصحراء وإن “القرار النهائي سيكون قرارا يتخذه كلا الوزيرين”.

وفي حديث لراديو كان الإسرائيلي، لم يحدد كوهين موعدا أو مكانا لانعقاد ما يعرف باسم “منتدى النقب” الذي انعقد لأول مرة العام الماضي.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في ذلك الاجتماع إنه يرجو حدوث اجتماع تسوده الروح نفسها في وقت قريب لكن في صحراء أخرى.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3