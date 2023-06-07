بنشيخة : “احتقروني في الجزائر والمغاربة استقبلوني بشكل جيد”
هبة بريس : رياضة
قال المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة إنه تعرض للاحتقار في الجزائر قبل نجاحه في قيادة إتحاد العاصمة للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وأوضح بنشيخة في تصريحات تلفزيونية :”لقد قضيت عدة سنوات في المغرب، وقد استقبلني المغاربة بشكل جيد ولم يسبق لي أن سمعت هناك أي كلمة سيئة في حقي”.
وأضاف :”تحكرت في بلادي، بكل صراحة، فلما كنت مدربا لإتحاد العاصمة تعرضت لشتائم في الملعب خلال إحدى المباريات، وكنت قريبا من ترك منصبي قبل أن يتدخل بعض المقربين الذين نصحوني بالصبر”.
وتابع :”في المغرب اشتغلت لأكثر من عشر سنوات، ومنحوني بطاقة مدرب التي لا تمنح عادة سوى للمدربين المحليين”.
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المجموع 2 آراء
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13 تعليقات
مرحبا
مرحبا بيكم في المغرب
الللهم صل وسلم على نبينا محمد
بنشيخة رئيس محترم
هذا الرجل طيب
مدرب كبير
بنشيخة افضل مدرب جزائري ومرحبا به في المغرب ..
تحية وتقدير واحترام للمدرب ابن شيخة الانسان المتواضع..
مدرب محترف في المستوى يحترمه الجميع ..
عبد الحق بن شيخة مدرب كبير نكن له كل الحب والتقدير والاحترام..
كلنا مع عبدالحق بنشيخة..
بنشيخة مدرب له مؤهلات كبيرة وعالية جدا ..
كل التضامن اللا مشروط مع بنشيخة..