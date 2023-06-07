إطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

2023-06-07 / 18:34
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هبة بريس _ الرباط

تم، اليوم الاثنين بالقيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، إطلاق دورة للتكوينات الأكاديمية التحضيرية، تهم مختلف المجالات العملياتية، وذلك تمهيدا لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه التكوينات، التي ستستمر إلى غاية 2 يونيو المقبل، سيستفيد منها نحو مائة من الضباط وضباط الصف المغاربة ومن بلدان شريكة، وستتوج بتسليم الشواهد.

وبالإضافة إلى مختلف المجالات والجوانب المتعلقة بالتمرين، يضيف المصدر ذاته، تهم هذه التكوينات منهجية التخطيط العملياتي المشترك، والجوانب القانونية، والمعلومات العامة، والتخطيط الطبي، والأمن السيبراني، وكذا تقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات.

وخلص البلاغ إلى أن الدورة الـ 19 للتمرين المشترك متعدد الجنسيات “الأسد الإفريقي” ستقام في الفترة الممتدة من 2 إلى 16 يونيو 2023 في سبع مناطق بالمغرب، وهي أكادير وابن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان.

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