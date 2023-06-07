“جنرال دو ديفيزيون “يستقبل قائد القيادة العامة للقوات المسلحة البوركينابية

2023-06-07 / 18:28
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هبة بريس _ الرباط

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو ديفيزيون، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الكولونيل ماجور سيليستان سيمبور، قائد القيادة العامة للقوات المسلحة البوركينابية.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن المباحثات بين المسؤولين، والتي جرت بحضور رؤساء المكاتب المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تمحورت حول التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البوركينابية.

وبهذه المناسبة، أشاد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة البوركينابية بعلاقات الصداقة والتضامن الفعال والثقة المتبادلة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو.

وأضاف المصدر ذاته أن التعاون العسكري بين الجيشين، القائم منذ سنة 1974، يرتكز، أساسا، على تكوين العسكريين البوركينابيين بالمدارس ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتداريب

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