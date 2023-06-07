السلطات تمنع احتجاجات أمام وزارة الداخلية

2023-06-07 / 18:21
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هبة بريس _ الرباط

منعت السلطات ، اليوم الأربعاء، احتجاجات أمام وزارة الداخلية حاول تنظيمها العشرات من أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات.

ومنعت قوات الأمن الاحتجاج أمام وزارة الداخلية بالقوة، ما دفع المتظاهرين إلى تحويل احتجاجهم إلى أمام قبة البرلمان، حيث طالبوا بتسوية أوضاعهم المادية والإدارية وفقا للوائح المعمول بها في هذا الصدد.

يذكر أن ملف “حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية” من النقاط الخلافية الرئيسة بين وزارة الداخلية والنقابات في المغرب.

وينص القانون الصادر عام 1963، على أن “المرشحين الحاصلين على إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة”.

وكانت وزارة الداخلية قد ردت على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي الذي أعدته، في جواب عن سؤال برلماني، بالقول إن “المشروع تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، وينبني على مبادئ المماثلة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية”.

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تعليق واحد

  1. هذا نتيجة الحكرة و الاقصاء والتهميش الذي يتعرض له هؤلاء الموظفين من طرف وزير الداخلية . من حقهم التظاهر ومن حقهم تسوية وضعيتهم على غرار زملائهم قبل 2011 و على غرار سائر القطاعات . كفى يا وزير من هذا التمييز و العنصرية .

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