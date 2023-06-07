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رسميا.. بلينغهام “ملكي”

2023-06-07 / 18:07
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، في بيان أنه وافق على بيع لاعب الوسط الإنكليزي جود بلينغهام، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في صفقة تقدر مبدئيا بنحو 103 ملايين يورو (110.4 مليون دولار).

وانضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في عام 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.17 مليون دولار) ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا في تاريخ كرة القدم.

وسرعان ما أصبح بلينغهام لاعبا أساسيا في دورتموند، وبات دعامة أساسية في خط الوسط وخاض أكثر من 30 مباراة في الدوري الألماني منذ البداية في الموسمين الأخيرين له في ألمانيا.

وجعل غاريث ساوثجيت مدرب إنكلترا من بلينجهام أصغر لاعب إنكليزي يمثل بلاده في بطولة كبرى وذلك خلال بطولة أوروبا 2021.

وسرعان ما أصبح بلينغهام لاعبا أساسيا في خط وسط إنكلترا، حيث خاض جميع المباريات الخمس في كأس العالم بقطر قبل ان تودع إنجلترا المنافسات من دور الثمانية أمام فرنسا.

وارتبط بلينغهام باللعب في أندية الدوري الإنكليزي الممتاز التي أرادت إعادته إلى بلاده، بما في ذلك ليفربول الذي قال مدربه يورغن كلوب إن الفريق اضطر للانسحاب من سباق التعاقد مع اللاعب بسبب ثمنه.

وفي ريال مدريد، سينضم بلينغهام إلى فريق غني بالمواهب الشابة في خط الوسط مثل فيدريكو بالبيردي وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني حيث يتطلع النادي إلى بناء الفريق من أجل المستقبل واستبدال لاعبي خط الوسط الذين استمروا معه لفترة طويلة أمثال توني كروس ولوكا مودريتش.

وأضاف دورتموند أن أي زيادة في قيمة الصفقة ستكون بحد أقصى نحو 30 في المئة من الرسوم المبدئية بناء على أداء بلينغهام والنجاح الرياضي الذي سيحققه مع ريال مدريد في الملعب.

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