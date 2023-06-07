كندا تعفي المغاربة الحاصلين على “فيزا أمريكا” من التأشيرة

هبة بريس

أعلنت كندا، عن إضافة 13 دولة، من بينها المغرب، إلى برنامجها لتصريح السفر الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، فقد أصبح بإمكان المسافرين المؤهلين من هذه البلدان، الذين لديهم تأشيرة كندية خلال السنوات العشر الماضية أو الذين يحملون حاليا تأشيرة أمريكية صالحة وصادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة، التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني، بدلا من طلب الحصول على تأشيرة، إذا كانوا يسافرون إلى كندا عن طريق الجو.

وتم الإعلان عن هذا الإجراء من طرف وزير الهجرة واللجوء والمواطنة الكندي، شون فريزر.

وأبرزت الوزارة المكلفة بالهجرة واللجوء والمواطنة، في بيان، أن السفر الجوي دون تأشيرة إلى كندا لمدة تصل إلى ستة أشهر، سيسمح لآلاف المسافرين من رجال الأعمال والسياح بزيارة البلاد بسرعة وسهولة، وبتكلفة معقولة.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في نمو الاقتصاد الكندي، من خلال تشجيع السفر والسياحة والتجارة الدولية، وكذلك عبر تعزيز علاقات كندا مع هذه البلدان، مع ضمان سلامة المواطنين الكنديين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيتيح أيضا تجنب إضافة آلاف الطلبات إلى الملفات التي يتعين فحصها، مما سيتيح معالجة طلبات التأشيرة بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم المتقدمين بالطلبات، مضيفة أن بإمكان الأشخاص الذين لديهم تأشيرة صالحة، الاستمرار في استخدامها للسفر إلى كندا.

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