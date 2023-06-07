بوريطة يتباحث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

2023-06-07 / 16:48
1
هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

واستعرض الجانبان، خلال هذه المباحثات، سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه بوريطة وهنغبي بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” البحرين” ترحب بجهود الرباط لدعم السلام والديمقراطية في ليبيا

” البحرين” ترحب بجهود الرباط لدعم السلام والديمقراطية في…

2023-06-07 / 19:51
Photo of إسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه

إسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه

2023-06-07 / 19:19
Photo of مجلس الشيوخ البرازيلي يعتمد ملتمسا لدعم مخطط الحكم الذاتي

مجلس الشيوخ البرازيلي يعتمد ملتمسا لدعم مخطط الحكم الذاتي

2023-06-07 / 14:14
Photo of هلال يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمواجهة تجنيد “البوليساريو” للأطفال

هلال يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمواجهة تجنيد “البوليساريو”…

2023-06-07 / 11:15
Photo of بوريطة: توافقات لجنة (6+6) محطة مهمة في مسار حل الأزمة الليبية

بوريطة: توافقات لجنة (6+6) محطة مهمة في مسار حل…

2023-06-07 / 10:08
Photo of توافق ليبي في بوزنيقة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات

توافق ليبي في بوزنيقة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات

2023-06-07 / 09:59
Photo of ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

2023-06-06 / 19:23
Photo of برلماني : زيارة رئيس الكينيست الاسرائيلي للبرلمان المغربي” وصمة عار”

برلماني : زيارة رئيس الكينيست الاسرائيلي للبرلمان المغربي” وصمة…

2023-06-06 / 18:30
Photo of “السينغال” تغلق مؤقتا قنصلياتها بالخارج

“السينغال” تغلق مؤقتا قنصلياتها بالخارج

2023-06-06 / 18:06
Photo of الصحراء المغربية.. مسؤول هنغاري يشيد بمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. مسؤول هنغاري يشيد بمخطط الحكم الذاتي

2023-06-06 / 17:38

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق