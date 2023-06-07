عبد الحق نجيب والمغربية للألعاب والرياضة يكرمان أسود الأطلس

هبة بريس

أصدرت منشورات أوريون وأوريون للإنتاج، بشراكة مع المغربية للألعاب والرياضة، كتابا مخصصا لملحمة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال كأس العالم للفيفا، المنظم في قطر نهاية سنة 2022.

ويتكون هذا المؤلف الفني من 280 صفحة، مع أزيد من 140 صفحة من النصوص المكتوبة والتحاليل المتعلقة بشهر متميز و مليءبالأحاسيس القوية التي منحها أسود الأطلس للعالم أجمع. وزُين كتاب ملحمة أسود الأطلس بصور مفعمة بالعواطف، والتي تعكس القيم الجميلة للشجاعة والتضامن والوطنية والمودة العائلية التي تحلى بها لاعبو الفريق الوطني المغربي وجمهور المشجعين المغاربة الحاضرين في قطر.

و«يشكل هذا المؤلَف مساهمة متواضعة في كتابة تاريخ الرياضة المغربية، وتكريما للديناميكية والتميز الذي يعيشهما المغرب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله»، يقول عبد الحق نجيب، الصحفي والكاتب، مؤلف هذا الكتاب.

«لقد أعطت الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة أكلها في جميع المجالات، والتي أصبح المغرب يتقدم فيها بعزم كبير، رافعا التحديات الكبيرة ومحققا إنجازات مهمة لمستقبل وطننا. وتبقى الرياضة إحدى أهم المجالات لتقدم الدول، وهي اليوم قوة ناعمة تساهم بشكل كبير في اشعاع بلدنا عالميا، فالمغرب يتقدم في إطار ديناميكية جيدة ومستدامة للتميز في جميع الاتجاهات»، يضيف عبد الحق نجيب، الذي يؤكد أن هذا الفريق الوطني، على غرار باقي الوجوه الكبرى للرياضة الوطنية، يستحق هذا المؤلفكتعبيرعن التقدير والشكر عن كل الخدمات التي قدمها للوطن، وعن كل السعادة التي أفعم بها قلوب المغاربة.

وفي تصريح بمناسبة صدور الكتاب، قال يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة: «دعمت المغربية للألعاب والرياضة هذا المشروع النبيل والجميل بحماس بالغ ومن دون تردد. إنه واجبنا إزاء بلدنا الذي نعتز به ونفتخر أيما افتخار».

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