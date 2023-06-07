حصري: خلاف بين مهدي فولان ونرجس الحلاق وراء أزمتها الصحية

2023-06-07 / 16:01
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت مصادر جريدة هبة بريس الخاصة تفاصيل تعرض نرجس الحلاق لوعكة صحية عقب خلافها مع أب ابنتها الفنان مهدي فولان.

و حسب ذات المصادر، فإن شجار نشب بين الطرفين بعد سهرة جمعتهما على خلفية تواجدهما معا في المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة، و بعد نقاش حاد شعرت نرجس بألم في صدرها الأمر الذي جعلها تقوم بالاتصال بأحد المنظمين لإرسال لها سيارة إسعاف.

و أضافت المصادر عينها أن حالة نرجس الصحية لا تدعو للقلق عكس ما يتم يتم تداوله حاليا من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

هذا و قد ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر تعرض الفنانة و المؤثرة نرجس الحلاق لوعكة صحية مفاجئة.

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