منتخب “الفوتسال” يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على جزر القمر

2023-06-07 / 15:39
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هبة بريس

استهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأربعاء 7 يونيو في جدة، مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لكأس العرب بفوز عريض على منتخب جزر القمر.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره من جزر القمر برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، للنسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم داخل القاعة 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، بحصة خمسة أهداف دون رد.

وبعد الفوز على جزر القمر، سيواجه “أسود الأطلس” منتخب لبنان يوم الجمعة مساء، قبل اختتام دور المجموعات بمباراة ثالثة ضد الكويت يوم الأحد 11 يونيو .

وتشارك في منافسات هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.
وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً، قبل أن يُتوج باللقب مجدداً في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.

واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة عام 2021، وتوج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجدداً بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.

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تعليق واحد

  1. ابغيت غير نعرف منين كتجيبو هاد اشباه الصحافيين. توج به وتوج . البغل وتا راه النسختين الاخيرتين داهوم المغرب . واش انت لاباس

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