قرار كندا بإلغاء التأشيرة المشروط يفتح باب الأمل لآلاف المغاربة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت كندا عن إضافة 13 دولة بينها المغرب إلى برنامج تصريح السفر الإلكتروني المعروف اختصارا ب (AVE) والذي يتيح لمواطني هذه الدول دخول كندا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

وحسب قرار وزارة الهجرة واللجوء الكندية، فيمكن للمسافرين من هذه البلدان، بما فيها المغرب، و الذين لديهم تأشيرة كندية خلال السنوات العشر الماضية أو الذين يحملون حاليا تأشيرة صالحة للولايات المتحدة صادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة، التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (AVE) بدلا من طلب تأشيرة سياحة.

هذا القرار تحول لحديث الساعة داخل أوساط التواصل الاجتماعي المغربية بحيث فتح باب الأمل للآلاف ممن استعصى عليهم الحصول في الماضي على تأشيرة كندا لزيارة هذا البلد.

قرار إلغاء التأشيرة المشروط على المغاربة الراغبين في السفر لكندا، دفع كذلك عددا من وكالات السفر للترويج لعروض سياحية مغرية و بأثمنة تسيل اللعاب و ذلك لحث أكبر عدد من المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من تصريح السفر الإلكتروني في أقرب وقت.

كما ساهمت صعوبة الحصول على موعد لفيزا شينغن بإحدى الدول الأوروبية في جعل المغاربة يحولون البوصلة و الوجهة نحو كندا، خاصة أن عددا منهم كان يرغب في السفر و تعذر عليه ذاك بسبب عدم تحصلهم على مواعيد تأشيرات الدول الأوروبية.

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