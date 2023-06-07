رسميا.. إلغاء حفل الرابور الفرنسي “بوبا” بمدينة الدار البيضاء

2023-06-07 / 13:54
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هبة بريس - القسم الفني

أعلنت الجهة المنظمة لحفل مغني الفرنسي إيلي يافا المعروف بـ”بوبا”عن إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا تنظيمه في 21 من شهر يونيو الجاري.

وأفادت الجهة المعنية، أنه تقرر إيقاف عملية بيع تذاكر حفل الرابور الفرنسي بعد الغاءه.

وأضافت أن قيمة التذاكر التي اشتراها الجمهور ستتحول إلى رصيد حسابهم على المنصة، مع منحهم إمكانية استخدامه في مشتريات أخرى.

هذا وكانت عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، قد رفضت بتاريخ 28 مارس من العام الجاري، الترخيص لتنظيم حفل من تنشيط المغني “booba” بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وكشفت وثيقة تحصلت عليها جريدة “هبة بريس الإلكترونية، أن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، رفض تنظيم النشاط جوابا على طلب تقدم به (أ.ت) المدير العام لشركة 10mentions .

وجاء في الوثيقة، أن الطلب المقدم تم عرضه على اللجنة الأمنية الإقليمية لعمابة الدار البيضاء أنفا المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 ولم يحظ بالموافقة.

كما زضع نادي المحاميين، شكاية ضد مغني الراب الشهير بوبا و ذلك على خلفية استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و الإساءة للدين الإسلامي.

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