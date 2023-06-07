التمويل التشاركي: المغرب والإمارات العربية المتحدة يعززان تعاونهما

2023-06-07 / 13:44
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هبة بريس

نظم بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، في الفترة من فاتح إلى 5 يونيو الجاري بالرباط، اجتماعات مع الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب، بأن هذه الاجتماعات توخت توسيع آفاق التعاون بين الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولجنة المالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.

وفي هذا الإطار، تم عقد عدة لقاءات من أجل التباحث بشأن المستجدات والتحديات التي تعرفها المالية التشاركية وتبادل الخبرات وسبل النهوض بصناعة المالية التشاركية في كلا البلدين.

كما تم عقد اجتماع بين الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تشكل إطارا لتعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك بين المؤسسات سالفة الذكر في مجال المالية التشاركية بكل من المغرب والإمارات العربية المتحدة.

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تعليق واحد

  1. رجاء من منكم من يستطيع أن يبرز الفرق بين هذين النظامين المصرفيين وما فائدتهما على المستهلك

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