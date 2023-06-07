“أبواب مفتوحة” لخدمة الجالية المغربية في ميلانُـو الإيطالية

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تنظم القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانُـو في إيطاليا ، يوم السبت 17 يونيو الجاري بمقر القنصلية ، أبوابا مفتوحة خاصة بالخدمات القنصلية والإدارية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بجهة لومبارديا.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بتسليم جوازات السفر ، بطاقة التعريف الوطنية و العقود العدلية، بالاضافة الى تقديم الاستشارات و التوجيه في كل ما يتعلق بالخدمات القنصلية. وستتيح “الأبواب المفتوحة” لأفراد الجالية المغربية المقيمة بجهة اللومبارديا ، الذين تحول ظروفهم الشخصية وارتباطاتهم المهنية دون إمكانية التنقل إلى مقر القنصلية بميلانُـو خلال أيام العمل، الاستفادة من الخدمات الإدارية المذكورة في يوم عطلة الاسبوع.

وأوضح مصدر مسؤول بالقنصلية أن تنظيم الأبواب المفتوحة يأتي في إطار انخراط هذه القنصلية العامة ،على غرار باقي القنصليات المغربية،لإنجاح عملية مرحبا 2023 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وانسجاما مع استراتيجية وتوجهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

وتحظى مبادرة الأبواب المفتوحة التي تنظمها القنصلية المغربية باستحسان المستفيدين، لا سيما أنها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وانطلاق عملية مرحبا 2023مما يفسح مجال الاستفادة أمام عدد كبير من أفراد الجالية، وأيضا مع العطلة الصيفية التي تتطلب مجموعة من الوثائق الضرورية استعدادا لقضائها بأرض الوطن.

وأعلنت القنصلية، في البلاغ ذاته، أن مختلف المصالح المختصة بالقنصلية ستكون رهن إشارة المرتفقين الراغبين في الاستفسار عن أي موضوع أو ملف يهمهم والحصول على كل الشروحات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بشروط وإجراءات السفر نحو المغرب.

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