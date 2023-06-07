إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 9 ملم

– فاس : 3 ملم

– تطوان : 2 ملم

– الحسيمة والناظور : ملمتر واحد

– كلميم ووجدة وطنجة : أقل من ملمتر .

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