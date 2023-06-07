إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران : 9 ملم
– فاس : 3 ملم
– تطوان : 2 ملم
– الحسيمة والناظور : ملمتر واحد
– كلميم ووجدة وطنجة : أقل من ملمتر .
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8 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا يآرب.
هذه الأمطار الغزيرة أدت إلى ضياع بعض المحصولات الزراعية بسبب عواصف رعدية ممطرة مصحوبة بالتبروري.اللهم لطفك بنا يآرب.
هذه الأمطار الغزيرة اكثر ما لها من إيجابيات على الفرشة المائية والحمدلله ولكن للاسف الشديد لها ايضا سلبيات ونتمنى نزول امطار نافعة ولاضارة .
الحمدلله على هذه النعمة العظيمة التي وهبها لنا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي.
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد والشكر يآرب بعدما ان جفت الأرض وحزنت الأشجار المثمرة وهانحن نستقبل هذه الأمطار الأخيرة مبشرة معها بالخير على المملكة والحمدلله على ما أعطى كن فيكون.
الحمدلله اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين نطلبك لطفك ورحمتك يآرب.
اللهم جعلها بشارة خير على الفلاح بصفة خاصة وبصفة عامة على المملكة المغربية يآرب.
اللهم ادمها علينا نعمة عظيمة منها يتماعش الفلاح البسيط الذي لا يملك اي دعم ومساعدة من طرف الحكومة ولكن ينتظر رحمة الله تنزل عليه من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا طيبا. فالحمد لله على كل شيء قدير ونعم بالله.
حتى مدينة صفرو عرفت تساقطات مهما مما انزلت الفرحة والسرور على فلاحييها الصغار والحمدلله.اللهم بارك.