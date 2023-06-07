مصر.. مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي

2023-06-07 / 12:47
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هبة بريس - وكالات

أعلن المحامي المصري المشهور مرتضى منصور، عن تأسيسه حزبا سياسيا، تحت اسم “حزب الإخلاص”، حيث أعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي.

وقال مرتضى منصور في كلمته بالمؤتمر الصحفي: “قررنا نحن مجموعة من المصريين الوطنيين والمصريات الوطنيات تأسيس حزب سياسي”.

وأضاف: “هذا الحزب يتكون من سيدات ورجال، وجميع الأعمار، ومسلمين ومسيحيين، ومن كل أفراد المجتمع، ولا يوجد له علاقة بالأهلي أو الزمالك”.

وتابع: “في هذا الحزب، لا يوجد به تمييز عنصري، لا لون أو دين أو غيره، هو حزب لكل المصريين، ويضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في القانون والدستور والاستثمار والاقتصاد والسياسة الخارجية”.

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: “الحزب اسمه حزب الإخلاص، لأن أهدافه هي الإخلاص لله وللوطن وللشعب”.

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تعليق واحد

  1. سبحان الله العظيم هاد منصور وجهو واجد للخصام الملامح عندو بحال تيتخاصم مع شي واحد ولا غادي يتخاصم ولا عاد سلا من المخاصمة. بزار

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