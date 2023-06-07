جهة الشرق .. برمجة 705 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2023

هبة بريس : وجدة

عقدت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة الشرق، الثلاثاء بوجدة، اجتماعها الأول برسم 2023، تم خلاله عرض المشاريع المبرمجة خلال هذه السنة، والبالغ عددها 705 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يناهز 318,06 مليون درهم.

وتصل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا الغلاف المالي الموجه لتمويل إنجاز هذه المشاريع إلى حوالي 199,18 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع، التي تم عرضها خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، بحضور عدد من عمال أقاليم الجهة، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، على البرامج الأربعة التي تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا بـ 25 مشروعا (77,403 مليون درهم)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بـ 156 مشروعا (54,81 مليون درهم).

كما يتعلق الأمر بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بـ 231 مشروعا (99,2 مليون درهم)، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بـ 293 مشروعا (86,65 مليون درهم).

وسيستفيد من هذه المشاريع عدد مهم من سكان جهة الشرق المكونة من عمالة وجدة – أنجاد (56 مشروعا)، وأقاليم بركان (169 مشروعا)، وتاوريرت (130 مشروعا)، والناظور (92 مشروعا)، وفجيج (79 مشروعا)، وجرسيف (69 مشروعا)، وجرادة (64 مشروعا)، والدريوش (46 مشروعا).

وخلال هذا اللقاء، تم أيضا تقديم حصيلة إنجازات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برسم سنة 2022، على صعيد الجهة، والتي همت برمجة 928 مشروعا من قبل اللجنة الجهوية بكلفة إجمالية ناهزت 474 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما يفوق 338 مليون درهم، أي بنسبة %71 . وشملت هذه المشاريع، على الخصوص، قطاعات البنيات التحتية، والتعليم، والشباب، والتشغيل، والصحة، والماء والكهرباء، ومراكز الاستقبال.

كما بلغت مجموع المشاريع المبرمجة خلال سنة 2022 (928 مشروعا)، تم إنجاز منها 572 مشروعا بما في ذلك 560 مشروعا مشغلا، بينما 356 مشروعا آخرا في طور الإنجاز.

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