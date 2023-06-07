وعكة صحية مفاجئة تنقل الفنانة نرجس الحلاق إلى المستشفى

2023-06-07 / 12:21
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هبة بريس - القسم الفني

تعرضت الفنانة نرجس الحلاق، لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس الثلاثاء، خلال تواجدها بالمهرجان السينمائي للفيلم بالداخلة.

وأفاد مصدر مطلع، أن الفنانة نرجس الحلاق، أحست بآلام حادة على مستوى البطن، ما استدعى نقلها على وجه السرعة الى المستشفى العسكري بمدينة العيون.

وأضاف ذات المصدر، أن الفحوصات الأولية أكدت إصابة نرجس بالتهاب رئوي، لافتا أن وضعها الصحي مستقر حاليا وتخضع للعلاج والعناية اللازمة.

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‫5 تعليقات

  1. سبحان الله، وهل هذا خبر يستحق النشر..راه الناس كاملين يصابوا بوعكة صحية

  4. قداء الله وقدره عليها وعلا كل واحد منا نتمنا ان يشفيها الله شفائا عاجلا ويشفي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين

  5. يارب العالمين انت الشافي المعافي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين انك علا كل شيء قدير

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