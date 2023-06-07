بنزيمة ل”جماهير نادي الاتحاد”: “متحمس لأشوفكم في جدة”

هبة بريس - وكالات

وجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عقب الإعلان رسميا عن انضمامه لصفوف فريق “النمور”، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وقال بنزيما في مقطع الفيديو، باللغة العربية: “أنا متحمس لأشوفكم في جدة”، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للسعودية.

وأعرب بنزيما عن سعادته بالانضمام لنادي اتحاد جدة، قائلا: “أنا متحمس جدا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية”.

وأضاف: “أنا فخور جدا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحد ومشروع جديد. دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة”.

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