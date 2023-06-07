دراسة: إنفاق الأموال على النساء يقلل من احتمالات وفاتهن
هبة بريس - وكالات
كشفت دراسة جديدة عن أن إعطاء الأموال للنساء يقلل من احتمالات وفاتهن بشكل ملحوظ.
ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية، فقد وجد الباحثون أن معدلات الوفيات بين النساء في البلدان التي بدأت برامج التحويلات النقدية للفقراء انخفضت بنسبة 20%.
وأكدت الدراسة أن التحويلات النقدية المباشرة تعمل على تحسين فرص الالتحاق بالمدارس والاستمتاع بالخدمات الصحية وتدعم التغذية السليمة.
هذا واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 7 ملايين شخص في 37 دولة.
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4 تعليقات
ياريت تكون التجربة على الرجال ستنقص الوفيات 90 في المائة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما أن الإنفاق عليهم بوفرة يعجل من موت المتفق. هههههههه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس هناك مايقلل من نسبة الوفاة الا العيش الهنيء وراحة البال
هناك من ينفق عليهم بهبل ولاكن لاوجود للراحة البال ولاوجود للسعادة فيبقا المال مجرد نسبة متوسطة في الحياة