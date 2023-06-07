المعرض الدولي للكتاب: أزيد من 62 ألف زائر خلال 4 أيام
هبة بريس
تجاوز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال أيامه الأربعة الأولى (2-5 يونيو الجاري)، 62 ألف زائرا.
وذكرت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، في بلاغ لها، أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 62 ألف و12 زائرا، بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من دورة السنة الماضية.
وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.
وتعرف الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.
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16 تعليقات
مبادرة طيبة وقيمة لتشجيع نشر الكتاب والقراءة. لكن يجب حفظ حقوق المؤلف والكاتب ..
معرض الكتاب في مدينة الدار البيضاء حتى هو بدوره كان أجمل وأحسن ..
على المرء الاستفادة من الكتب والمجلدات والمؤلفات واقتناء جزء كبير منها للاطلاع..
بصفتي من محبي هذا المعرض للكتاب والنشر سأكون السنة الجارية من اول الزائرين له..
بالتوفيق ويجب ان تكون فكرة معرض الكتاب في كل المدن المغربية ..
حبذا لو كان هذا المعرض ان يعرض كل شهر للاستفادة والمطالعة ..
تحت شعار العلم نور والجهل عار ..
الحمد لله تزايد عدد الزوار أكثر من السنة الماضية ..
معرض الكتاب مشروع ناجع 100/100 ..
نتمنا الرجوع لي الزمني القديم زمن الكتاب والقرائة الجميلة
لابد من وجود مثل هذه المعارض بين الحين والاخر حتا يكون هناك تواصل بين الكتاب وقارئه
للاسف لم يعد في عصرنا الحالي تقافة قرائة الكتب والجرائد في عصرنا الحالي سبب وجود التيكنولوجيا الحديثة
لماذا لا يكون هناك معاريض في جميع المدن المغربية ومنها القرا ايضا حتا تعم الفائدة للجميع ويعطى للكتاب حقه في النشر والاشهار له في وسط هدا الازدحام من التيمنولوجيا السريعة
قرائة الكتاب راحة البال والدماغ احسن رياضة لي الدماغ وراحة البال
فعلا اشتقنا لي صديقنا الوف ليس هناك شيء مثله ويستحق ان ينشر اكتر من مرات عدة وان يكون له اكتر من معرض في العام بالتوفيق للجميع وبالخصوص الصاهرين علا هذه المعارض
دروري انرجعو اللقديم هو لي يدوم متشرجيه ابدو ما كال طاح اوتهرس كتاب كتشريه كيبقا معاك هو هو كالو ناس زمان أجديد ليه جدا او اللقديم لاتفرط فيه