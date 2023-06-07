طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول قطرات متفرقة وتسجيل رعد محلي بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال مرتفعات الأطلس الكبير والريف وشرق الواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول قطرات مطرية بمنطقة طنجة.
كما يرتقب تشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات محلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية، مع تسجيل أمطار خلال الليلة القادمة بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.
ويتوقع أيضا طقس حار نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، فضلا عن تسجيل زوابع رملية أو هبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وشمال الأقاليم الجنوبية، وهبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و 26 درجة بالجنوب وأقصى الجنوب الشرقي والسواحل، وستكون ما بين 17 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بالشرق ووسط المملكة، على أن تعرف انخفاضا في باقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في البحر الأبيض المتوسط، والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين أصيلة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
15 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم غيثا نافعا غير ضار يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية..
رغم أن التساقطات المطرية أتت متأخرة الإ أنها جاءت بالنفع على السدود والأبار ..
قوله تعالى:« وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا »..
الحمد لله على نعمه التي تبشر بالخير..
امطار الخير والرحمة..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
أمطار شملت كل مدن المغرب الحمد لله على نعمه التي تبشر بالخير..
الحمدوالله والشكر لله على كل شيء انزله الله من فضله علينا
مرت ايام باردة وممطرة بعد الشيء في بعض المناطق وممطرة قوية في بعض المدن المغربية نحمد الله ونشكره على رحمته علينا
امطار خير انشاالله علا ارضه تنفع الاشجار الموتمرة وتنفعنا في تخزيني المياه
يارب لاعلم لنا في ماينفعنا فاللهم ارزقنا غيثا نافعا وانزل علينا امطارا تنفعنا ولا تدرنا
الحمدوالله والشكر لله ايام باردة ونتمنا من الله ان يكون فصل الصيف انشاالله باردا بعض الشيء
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك ونشر رحمتك وحيي بلدك الميت ولا حول ولاقوة لنا الا بك ياارحم الراحمين