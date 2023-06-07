طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-07 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول قطرات متفرقة وتسجيل رعد محلي بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال مرتفعات الأطلس الكبير والريف وشرق الواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول قطرات مطرية بمنطقة طنجة.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات محلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية، مع تسجيل أمطار خلال الليلة القادمة بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أيضا طقس حار نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، فضلا عن تسجيل زوابع رملية أو هبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وشمال الأقاليم الجنوبية، وهبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و 26 درجة بالجنوب وأقصى الجنوب الشرقي والسواحل، وستكون ما بين 17 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بالشرق ووسط المملكة، على أن تعرف انخفاضا في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في البحر الأبيض المتوسط، والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين أصيلة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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