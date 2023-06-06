“بكالوريا 2023” .. مواضيع مكيفة تهم مترشحين في وضعية إعاقة

2023-06-06 / 22:41
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هبة بريس _ الرباط

ذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 6 يونيو، أنه تم العمل على إعداد 804 موضوعا بخصوص اختبارات البكالوريا، من بينها 104 من المواضيع المكيفة تهم 646 من المترشحين في وضعية إعاقة.

وأبرز البلاغ أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أشرف على انطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا -دورة 2023، من مركز الامتحان “الثانوية التأهيلية ابن الرومي” بجماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، حيث تفقد سير الاختبارات الخاصة بالبكالوريا، والظروف التنظيمية المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأضاف أنه تمت تعبئة مختلف المتدخلين وطنيا وجهويا، وتأطير الامتحان وإصدار الدلائل ذات الصلة، هذا إلى جانب مواكبة التلميذات والتلاميذ عبر تقديم حصص الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وتعرف هذه الدورة، التي شهدت اليوم انطلاق اختبارات “القطب العلمي والتقني والمهني”، مشاركة 557.595 مترشحة ومترشح، منهم 425.980 من المتمدرسين و131.615 من الأحرار، يجتازون هذه الاختبارات على مستوى 1753 مركز امتحان.

وتتميز هذه الدورة برقمنة شهادة البكالوريا، حيث سيتم إدخال تكنولوجية رقمية جديدة لإنتاج وتدبير شواهد البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين في امتحانات البكالوريا، وتهدف هذه العملية إلى الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، كما تروم تقليص المدة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن النتائج الخاصة بامتحانات البكالوريا وتسليم الشواهد للناجحات والناجحين، إضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشواهد، مثل التحقق الآني من صحة الشهادة ومطابقتها لما هو مدون في المحاضر الرسمية لمداولات امتحانات البكالوريا.

وتم خلال هذه الدورة اعتماد مبدأ الأقطاب، حيث برمجت اختبارات «قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية” أيام 6 و7و8 يونيو 2023، فيما ستجرى اختبارات “قطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل” يومي 9 و10يونيو 2023، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 19 يونيو 2023.

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