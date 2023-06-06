” عيسى أيت حسي” أمينا جهويا لسوس ماسة للهيئة المغربية لحقوق الانسان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عين السيد “عيسى ايت حسي” أمينا جهويا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة سوس ماسة، في حفل أقيم ، مؤخرا، بمدينة أكادير، حضره الامين العام الوطني للهيئة الاستاذ عبد الجليل الاسدي وبعض أعضاء المجلس الوطني للهيئة.

ويتميز ” عيسى أيت حسي ” بمسار جمعوي ونضالي حافل بالعطاء والتميز، إستمر لأزيد من 25 سنة ، راكم فيها الرجل تجربة وخبرة في المجال الجمعوي والسياسي بمنطقة الكردان إقليم تارودانت.

وحول المسار المهني للأمين الجهوي المعين ، فهو مستشار جماعي بجماعة الكردان لعدة ولايات إنتخابية ونائب لرئيس المجلس البلدي حالياً.

حاصل على الإجازة في الحقوق شعبة القانون العام تخصص العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عام 1994, يلقبه معارفه وأصدقاؤه المقربون ب “الزعيم ” والاب الروحي لمجموعة من شباب المنطقة بحكم المساهمة في تكوينهم في المجال الجمعوي والسياسي أيضا .

هو مؤسس الإنطلاقة الفعلية الأولى للعمل الجمعوي بمنطقة الكردان الكبير منذ سنة 2001 ، و مؤسس فروع عدة جمعيات وطنية بالكردان تهتم بالطفولة والشباب ( حركة الطفولة الشعبية – جمعية الشعلة …الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. .جمعية مواهب للتربية الإجتماعية…).

رئيس سابق للجمعية الخيرية الإسلامية الكردان، و رئيس سابق لنادي الكردان للكرة الحديدية.

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