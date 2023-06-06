“قانون هيئة الصيادلة” …كونفدرالية نقابات الصيادلة تحذر

2023-06-06 / 22:25
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هبة بريس _ الرباط

اصدرت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب بلاغا تحذر فيه من تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 98ـ18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، مشيرة أنه إذا حدث هذا الأمر فإنه سيكون ”أكبر عبث و فضيحة بالمؤسسة التشريعية”.

وتساءلت النقابة في بلاغ لها عن ”طبيعة هذه اللوبيات التي تمارس كل هذه الضغوطات على الحكومة، لتكريس وضع غير طبيعي لمهنة الصيدلة في المغرب والتي دامت لأزيد من 47 سنة”، مستفسرة عن ”الأيادي الخفية التي لها كل هذا النفوذ، و التي قامت سابقا بإيقاف مشروع مرسوم بقانون لانتخابات مجلسي هيئة الصيادلة، و الذي تمت مواجهته و رفضه من طرف البرلمان في سابقة في تاريخ البرلمان المغربي”.

وكشفت أنه سيتضح خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بـ ”الملموس من يريد استقرار وتطوير قطاع الصيدلة ممن يعمل لصالح اللوبيات”.

ودعت الكونفدرالية الفرق البرلمانية إلى ”احترام المساطر والالتزام بالمقاربة التشاركية التي أخذتها على عاتقها جميعا، وذلك بالالتزام بالتعديلات المقدمة من طرف مهنة الصيدلة، والتي تعكس الاحتياجات التنظيمية الحقيقية لتنظيم وتطوير والرقي بقطاع الصيدلة في المغرب

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