حوادث السير خلال أسبوع….حصيلة وأرقام

هبة بريس _ الرباط

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2393 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم جروحهم بليغة، في 1709حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 29 ماي الماضي إلى 4 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49 ألفا و467 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و842 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 39 ألفا و625 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و308 آلاف و900 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5658 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و842 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 320 مركبة.

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