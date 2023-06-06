قرار عاملي يغير تسعيرة سيارات الأجرة بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

أصدر والي جهة فاس ، عامل عمالة فاس ، سعيد ازنيبر،اليوم الإثنين 5 يونيو الجاري، قرارًا جديدًا يقضي بتغيير تسعيرة خدمات سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بالمدينة تتوفر هبة بريس على نسخة منه.

ووفق القرار العاملي فقد تم تحديد تعريفة الرحلات عبر سيارات الأجرة من الصنف الثاني وفق الآتي : 1.50 عند الركوب، وزيادة 0.80 درهم عن كل 80 متر، كما حدد أقل سعر للجولة في 6 دراهم، وعن كل دقيقة وقوف 0.20 درهم

ويدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، وهو ما يعني إلغاء القرار العاملي رقم 01 بتاريخ 01 فبراير 1992 المتعلق بتحديد أسعار خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني على صعيد مدينة فاس.

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