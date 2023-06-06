زينب السيمو ..اضاحي العيد المستوردة ستكون بثمن معقول

2023-06-06 / 21:15
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت البرلمانية التجمعية عن دائرة طنجة تطوان الحسيمة ” زينب السيمو” لمكروفون ” هبة بريس” أن الفريق التجمعي تناول بشكل كبير النقاش الدائر في الشارع المغربي حول الاضاحي المستوردة، مشيرة أن وزير الفلاحة قد طمأن بوجود وفرة أضاحي العيد وان جميع فئات الشعب ” غادي تعيد”.

وبخصوص النقاش الدائر حول إرتفاع سعر الاضاحي المستوردة، أكدت السيمو، أن ثمنها سيكون في متناول المواطنين، كما حذرت من ” الشناقة والمضاربين”، ونبهت من تواجدهم وضرورة التصدي لهم، وخلق نقط للبيع يقصدها المواطن، عوض السقوط في أيدي وشجع هؤلاء.

وبخصوص النقاش حول الدعم المخصص لمستوردي اضاحي العيد، قالت ان هذه النقطة قد تناولها الفريق بشكل جدي ومسؤول، معتبرة أن هناك امتيازات قدمت للمستوردين، ولكن لابد من الإشارة أن كل هذا القطيع لابد له من مصاريف ( النقل والاعلاف) والتي تبقى على عاتق هؤلاء المستوردين.

وطمأنت البرلمانية التجمعية عموم المغاربة، بأن ” الدرويش” غادي يحتفل بالعيد كغيره، مطالبة بمزيد من التضامن بين فئات الشعب بهذا الخصوص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” عيسى أيت حسي” أمينا جهويا لسوس ماسة للهيئة المغربية لحقوق الانسان

” عيسى أيت حسي” أمينا جهويا لسوس ماسة للهيئة…

2023-06-06 / 23:00
Photo of “بكالوريا 2023” .. مواضيع مكيفة تهم مترشحين في وضعية إعاقة

“بكالوريا 2023” .. مواضيع مكيفة تهم مترشحين في وضعية…

2023-06-06 / 22:41
Photo of “قانون هيئة الصيادلة” …كونفدرالية نقابات الصيادلة تحذر

“قانون هيئة الصيادلة” …كونفدرالية نقابات الصيادلة تحذر

2023-06-06 / 22:25
Photo of قرار عاملي يغير تسعيرة سيارات الأجرة بفاس

قرار عاملي يغير تسعيرة سيارات الأجرة بفاس

2023-06-06 / 21:29
Photo of الوالي ” الهبيل ” يتواصل لتقديم أنظمة الدعم التي جاء بها “ميثاق الاستثمار”

الوالي ” الهبيل ” يتواصل لتقديم أنظمة الدعم التي…

2023-06-06 / 20:58
Photo of المحمدية : اتهامات لشركة شهيرة بإنتاج “الكاشير” بمصادرة حقوق العاملين

المحمدية : اتهامات لشركة شهيرة بإنتاج “الكاشير” بمصادرة حقوق…

2023-06-06 / 20:13
Photo of ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

2023-06-06 / 19:23
Photo of أوسلو.. “هلال” يستعرض رؤية المغرب لحماية الأطفال أثناء النزاعات

أوسلو.. “هلال” يستعرض رؤية المغرب لحماية الأطفال أثناء النزاعات

2023-06-06 / 19:05
Photo of الإعلان عن مباراة جديدة لمزاولة مهنة المحاماة

الإعلان عن مباراة جديدة لمزاولة مهنة المحاماة

2023-06-06 / 17:51
Photo of إدانة الرئيس السابق لحسنية بنسليمان ب 3 سنوات نافذة رغم تقادم الأفعال

إدانة الرئيس السابق لحسنية بنسليمان ب 3 سنوات نافذة…

2023-06-06 / 16:19

تعليق واحد

  1. عليها ان تحضر إلى السوق لتقول هذا الكلام أثناء شراء المواطن لكبش العيد اما كلام البوق يبقى بوق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق